"Üle parda" osaline: ka Ken Saanil tekkis filmimisel tuliseid ütlemisi

Koos saateosalistega olid vahemerel purjekal ka rindeoperaator Ivar Heinmaa ja saatesarja looja Ken Saan.

"Ivar, operaator on nii palju näinud ja teinud, tal on üsna paks nahk ja tema lasi kõigel sellel, mis seal põles ja kees, lihtsalt mööda minna ja jäädvustas seda. Ken on vähe emotsionaalsem, ka Kenil tekkis seal täitsa tuliseid, neid ei saa aruteluks nimetada, kõvad ütlemised olid seal. Ja seda mitte minu ja Keni vahel. Ken on ka südamelt ja hingelt humanist, ja ei kannata seda, kui tehakse liiga ja ülekohut," avaldas Joosep Raadio 2 hommikuprogrammis.

Joosep tunnistas, et tundis saate võtete jooksul mitu korda, kuidas talle teemadega liiga tehti. "Üks hetk oli, kus ma olin Olegi käitumise peale väga jahmunud, aga seda pole veel eetrisse tulnud," ütles Joosep, et sarjas on, mida edasi vaadata.

Üks tulisemaid hetki oli aga Joosepi ning Olegi ja Mati vahel. Joosep kirjeldas, kuidas ta pärast pidu purjekat tüüris, kuid mitte kõige sirgemat kurssi hoides. "Onud tõmbasid täiega kettasse ja tahtsid mind kuskile kappi luku taha panna. Issand jumal, jätke mu hing rahule, laske ma tšillin võtan päikest, loen raamatut ja kõik on okei. Aga onud leidsid, et mind on vaja karistada," meenutas Joosep.

Joosep tunnistas, et saates osalenud Steveni ja Sannaga suhtleb ta siiani. Sama ei saa öelda Mati, Olegi ja Knut-Thori kohta. "Pärast esimest episoodi Mati helistas mulle, jauras midagi, aga ma juba pooleldi magasin. Mis mul nendega pihta hakata, me ei matchi," põhjendas ta.

Samas tõestasid Eesti mees Mati ja venelane Oleg Joosepi sõnul hästi, kuidas väga erinevad inimesed võivad omavahel läbi saada.