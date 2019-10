Tšehhi laulja Karel Gott suri 80-aastaselt

Gott suri 1. oktoobril pärast pikka haigust, teatas tema naine Ivana. Veidi enne surma tunnistas Gott meediale, et põeb leukeemiat, vahendas The Washington Post.

14. juulil 1939 sündinud Gott sai kuulsaks 1960. aastatel, kui ta astus üles Saksamaal ja Ühendriikides ning esindas Eurovisiooni lauluvõistlusel Austriat.

Eriti populaarne oli Gott kommunistlikes riikides ning sattus 1970-1980ndatel aastatel palju nende riikide tele-ekraanidele. Gott oli aga haruldane näide estraaditähest, kes suutis läbi raudse eesriide murda, olles eriti populaarne Lääne-Saksamaal.

Gotti muusikast on välja antud pea 300 LP-d ja CD-d, mida on müüdud miljoneid. "Jumalikuks Kareliks" hüütud Gott on hääletatud 42 korral populaarseimaks lauljaks Tšehhi muusikafännide hääletusel Kuldne Ööbik (Zlatý slavík).

Tšehhi presidendi Milos Zemani sõnul on Gotti surm traagiline uudis kogu riigile. Tšehhi peaminister Andrej Babiš tegi ettepaneku, et Gottile tuleks korraldada riiklik matus Püha Vitus'e katedraalis, vahendas Tšehhi raadio.