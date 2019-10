Põlvamaal kasvas ühest porgandist välja üle kümne haru

Tallinna Ülikooli taimeökoloogia dotsent Tiina Elvisto selgitas ERR-ile, et üle kümne haruga porgand on algselt läinud kasvama mitmest erinevast seemnest.

"Tundub, et porgandid on jäänud õigel ajal harvendamata ja kümme seemet on rõõmsasti ühel ajal koos kasvama hakanud. Kui jäi kitsaks, kasvasid need tegelased lihtsalt kokku. Paistab, et muld on olnud kobe ja porgandid on saanud kenasti ka külgsuunas kasvada," selgitas ta põnevat nähtust.