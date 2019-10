Tallinnas esineb jazzlegend Roy Ayers

Ayers alustas oma karjääri juba 1960. aastatel, salvestades mitmeid albumeid Atlantic Records'ile. Tema karjäär võttis uued pöörded 1970. aastatel Polydor Records plaadifirmas, kus temast kujunes üks jazz-funk žanri pioneeridest. Ta on ka üks võtmefiguuridest acid jazz liikumises ning teda kutsutakse ka kui "Godfather of Neo Soul". Tuntuimad tema kirjutatud lood on "Everybody Loves the Sunshine", "Searching" ja "Running Away" ning teda on tituleeritud ka enim hip-hopis sämplitud artistiks.

Roy Ayers on üks nendest artistidest, kelle karjäärile tagasi vaadates võib näha jazzi arengut läbi aastakümnete - 1960. aastate swingivast bebop'ist ja cool jazz'ist 1970. aastate disco ja boogie'ini, 1980. aastate analoogsüntesaatoritest 1990. aastate hip-hopini, kus tema üks tuntuimatest koostöödest leidub "Guru's Jazzmatazz Vol. 1" albumil. 2000. aastatel proovis Ayers kätt house-muusikas, töötades koos žanri suurkujudega Masters at Work ja Kerri Chandler, mängis vibrafoni näiteks Erykah Badu "Mama's Gun" albumil ning oli muuhulgas ka fiktiivse raadiojaama Fusion FM saatejuhiks arvutimängus "Grand Theft Auto IV". 2015. aastal astus ta üles ka Tyler, The Creator'i albumil "Cherry Bomb" ning on jätkanud aktiivselt ümber maailma tuuritamist. Ka Eestisse jõuab septembrikuus oma 79. sünnipäeva tähistanud legend järjekordse Euroopa turnee käigus.

Fotografiska kontserdisaali uksed avatakse 22. oktoobril kell 19.00, kontsert algab kell 20.00.