Johan Randvere mängis klaveril Ott Tänaku ralliauto heli

"Klaveri peal on üldiselt olnud absoluutne kuulmine," ütles Randvere, et oskab helistiku kõrva järgi paika panna, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Saates proovis ta järele aimata kirikukella, linnulaulu ja Ott Tänaku ralliautot. "Klaveriga on päris keeruline, nad on nii jäigalt poole tooni kaupa," ütles Randvere, et klaveril on matemaatiline lähenemine.