Noor plastiliinimeister voolis valmis Marko Reikopi

Lammas Shaun, "Stranger Thingsi" kollid ja president on vaid mõned näited Ralfi kogust. "Õhtupoole tuleb mul mõte ja siis ma pean selle kohe ära tegema, muidu läheb meelest ära," selgitas Ralf ETV saates "Ringvaade".

Kõige keerulisem on plastiliinist kujude juures nende säilitamine. Selle jaoks kasutab Ralf näiteks hambatikke. "Kui need on paar päeva külma käes ja paar päeva sooja käes, siis enam ei lagune," lausus ta

Vaid paarikümne minutiga näitas Ralf, kuidas tükikesest plastiliinist valmib telenägu Marko Reikop.