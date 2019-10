Galerii: Heino Tartese trammis mängis lõõtsa Heino Tartes

Heino Tartes on lõõtspilliseltsi juhatuse esimees ja mängib lõõtspilli rahvamuusikaansamblis Heino Tartes ja Sõbrad. Lisaks on tema käe all valminud üle saja Teppo tüüpi lõõtspilli.

Rahvusvaheline muusikapäev algatati 1975. aastal. Päeva tähistatakse ülemaailmselt 1. oktoobril. Eesti nuusikanõukogu korraldab sel puhul 2013. aastast tasuta kontsertide programmi, mille raames kõlab ühel päeval elav muusika üle terve Eesti.