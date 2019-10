Daniel Levi ja Sander Mölder annavad esimese ühiskontserdi

Sander Mölderi sõnul oli neil soov koos muusikat luua juba mõnda aega. "Saime korra isegi stuudios kokku, aga siis veel kuidagi polnud vist õige hetk," meenutas Mölder.

Siis läks Daniel Mölderi juurde konkreetse "High Roads" demoga. "Siis see koheselt kõnetas mind ja ei olnudki rohkem mingit küsimust," kommenteeris Mölder koostöö algust. Ta lisas, et sama loomingulise energia ja inertsi pealt valmis üheskoos ka teine lugu "Hazelnut", mille Siim Avango poolt mängitud bassigruuvid on juba paljudele pähe kummitama jäänud.

Daniel lubas, et neil on mõningaid üllatusi varuks ja laval saab näha ka mõnda sõpra. "Oleme väga põnevil, et oma uut muusikat publikule mängida, tunnen, et bändiga live-esitus annab neile lugudele täiesti teise tasandi. Lisaks ei ole me varem sellises formaadis ühiskontserti teinud, see saab olema äge eksperiment," jagas Daniel kontserdi tagamaid.

Lisaks Daniel Levile ja Sander Mölderile astuvad kontserdi Red Bull presents Fresh Picks õhtul lavale ka TIKS DJ'd.