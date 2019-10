Galerii: ERR-is lahendati muusikapäeva puhul Klassikaraadio viktoriini

Väikese üllatusesinemise tegi muusikapäeva puhul Liisi Koikson koos Joel Remmeliga.

Tänavu saab viktoriini lahendada lausa ööpäeva vältel – viktoriin algas teisipäeval, 1. oktoobril kell 7 ja lõppeb kolmapäeval, 2. oktoobril kell 10. Kokkuvõttesaade, kus selguvad parimad vastajad ja auhinnasaajad, raskeimad küsimused ja õiged vastused, on Klassikaraadio eetris kolmapäeval, 2. oktoobril kell 13.05.

Muusikaviktoriin toimub kahes kategoorias. Sõltuvalt sellest, kuidas inimene oma teadmisi hindab, saab valida lihtsama ja keerulisema variandi vahel. Proovida võib ka mõlemat.

Muusikasõpru ootab 15 küsimusega põhiviktoriin ning kergem variant kümne küsimusega. Küsimused on valikvariantidega ning loogiliselt mõeldes on võimalik õigesti vastata ka siis, kui täpset vastust ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast, lahendades saab kuulata helifaile, vaadata pilti ning jälgida videot.