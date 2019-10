"Klassikatähed 2020" ootab saatesse kandideerima!

"Klassikatähed" ootab osalema klassikalise muusika soliste vanuses 15-25 eluaastat (lauljaid vanuses kuni 27 aastat). Kuue telesaate ja kontserdivooru tulemusel selgub tuleva aasta kevadel konkursi väljapaistvaim artist. Sarja lõpetab finalistide galakontsert koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja dirigent Risto Joostiga. Konkurss toimub Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Kontserdi koostöös.



Saatesarja produtsendi Helen Valkna sõnul on võistlusreeglid üldjoontes samad nagu varasematel aastatel, küll on tõstetud lauljate vanusepiiri 27 aastani. "Klassikatähtede" viienda hooaja meloodiavoorus avaneb aga noortel suurepärane võimalus mängida koos Tallinna Kammerorkestriga. "Julgustaksin konkursile tulema ka vaatajale vähem tuntud instrumentide, näiteks erinevate puhkpillide mängijaid. Seni ei ole "Klassikatähtedes" osalenud ka ühtki kitarristi, kontrabassi- ega harfimängijat. Tänu headele koostööpartneritele oleme sel aastal valmis tooma stuudiosse isegi oreli. Seega piire pole!", selgitab Helen Valkna.



"Klassikatähtede" osalejatele on võistlus hüppelauaks reaalsesse kontserdiellu, paljud eelmistest hooaegadest tuttavad noored on Eesti Kontserdi ja Klassikaraadio vahendusel andnud arvukalt kontserte Eestis ja välismaalgi. Saatesarja esimese võitja Marcel Johannes Kitse sõnul tasub konkursile tulla neil noortel, kes tahavad end proovile panna ja oma mugavustsoonist välja astuda. "Sain ise saatest palju enesekindlust, õppisin suhtlema ajakirjanike ja publikuga. Tänu saatele avanesid mulle paljud uksed, mis omakorda motiveerisid edasi pingutama," lisab Marcel Johannes Kits.



Eelmise hooaja võitja Tanel-Eiko Novikov peab "Klassikatähtedes" osalemist samuti ainulaadseks kogemuseks. "Igale ülesandele tuli läheneda loovalt, et avada end ühtaegu nii žüriile kui ka suurele publikule. Sarja lõpus näed end uues valguses, julgema ja avatumana," kinnitab Novikov.



Konkursile saab kandideerida 1. novembrini. "Klassikatähed 2020" eelvooru tulemused ning telesaatesse valitud kaheksa muusiku nimed selguvad novembri keskel. ETV ekraanile jõuab võistlus 2020. aasta veebruaris.

Teave konkursi reeglite kohta ja registreerimisvorm: err.ee/klassikatahed



