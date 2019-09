Henrik Normann Angela Merkeli kehastamisest: saksa keelt ma tegelikult väga ei räägi

Henrik Normann kinnitas, et õppis koolis inglise keelt ega kujutanud kunagi ette, et peab hakkama saksa keeles sõnavõtte tegema. "Rääkimata, et pretendeerima veel mingisugusele naljale," mainis ta ja lisas, et ta oli Angela Merkelit "Edekabelis" varem juba mõned korrad kehastanud. "Me tegime paar aastat tagasi ka ühe suvetuuri "Läti moodi pidu", kus oli peaesinejaks Saksamaa ansambel Saragossa Band ning oli mõte, et seal võiks vahenumbreid teha Merkel," selgitas näitleja ja kinnitas, et ta pabistas, kuidas sakslased sellesse nalja suhtuvad. "Nad olid väga meelitatud sellest ja see sobis."

"Suve hakul tuli selline pakkumine, et ühel saksa proual, kes on aastaid Eestis äri ajanud, on tulemas juubel ja kas ma oleksin nõus seal Angela Merkelit tegema," ütles ta ja selgitas, et selle peale ta mainis kohe, et ei räägi tegelikult saksa keelt. "Sellele vaatama mõtlesin, et proovime ära, mis see üks väike juubel ikka siis ära teha," mainis Normann.

Kuigi algul oli saksa keel Normanni jaoks väga keeruline, siis lõpuks hakkas see talle isegi meeldima. "Kui said keelest aru, siis oli teda päris põnev teha," ütles ta ja tõdes, et ühel päeval helistati talle aga Saksamaalt Münchenist ning tehti pakkumine, et esineda ühe sealse kontserni suurel aastapäeval. "See inimene istus minu eelmise esinemise ajal saalis ja ilmselt jätsin talle sügava mulje."

"Pigem oleme me saksa huumoriga lähedasemad kui inglise huumoriga," mainis ta ja tõi välja, et eestlane talub teravat huumorit väga hästi. "Sakslastele läks minu tekst väga peale, ma küll mõtlesin, et kas minu naljad saksa keeles töötavad, aga õnneks töötasid."