Vokaalansambel Others salvestas muusikanädala puhul "Ringvaatele" uue saatepea

Bariton Mikk Saar kinnitas, et temal oli see esimene kord elus saatepead laulda. "See oli väga suur väljakutse, sest tavalist poplugu on äärmiselt palju lihtsam lauda," ütles ta ja lisas, et kui keegi annaks vihje, et tegemist on saatepeaga, siis oskaks ta uusversiooni põhjal paika panna, et see meloodia saadab iga päev "Ringvaadet".

Bassi Bert Pringi sõnul on see lahe väljakutse, kuna midagi sellist igapäevaselt teha ei saa. "Tavaliselt on saatepead instrumentaalsed ja arvutiga tehtud," tõdes ta ja tõi välja, et algul nooti nähes ei osanud nad üldse ette kujutada, et "Ringvaate" algul kõlab tõesti selline meloodia. "Igapäevaselt ei süvene sellesse, aga kui me selle käima saime ja teos muutus tervikult, siis tundus, et niiviisi kõlab isegi huvitavamalt ja arusaadavamalt."