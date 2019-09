Tiit Pruuli: merendusajaloost on mõni lugu, kus vaalad on rünnanud laevu

"Mulle meenutab see antiikaega, kui merd ja kaugeid maid vähe tunti, siis joonistati kõigi merekaartide juurde mingid tohutud elajad, kes siis kuskil meres on ja hirmutavad inimesi," sõnas ta ja lisas, et tõenäoliselt on morsaga juhtunud intsident veidi võimendatud. "Atlandi morsk ei ole ikkagi nii suur loom, kuigi on räägitud, et emane morsk kaitses oma poegi, siis emased atlandi morsad üle 500 kilo raskuseks ei kasva."

Vaatamata sellele, et käesolevat lugu Pruuli täielikuks tõeks ei pea, siis soovitab ta ka kaldale minnes kõigil morsast mõõdukale kaugusele hoiduda. "Jahtlaev Lennukiga ümber maailma sõites põrkasime sõna otseses mõttes kokku ühe küürvaalaga," avas rännumees oma kogemusi mereelukatega ja lisas, et see hetk oli ebamugav, kuigi midagi hullu ei juhtunud. "On siiski merendusajaloost mõni lugu teada, kus vaalad on rünnanud laevu, kuigi me ei räägi siin Melville'i "Moby Dickist"."

Samuti selgitas Pruuli, et Admiral Bellingshauseni pardal toimub pidevalt meeskonnavahetus. "Korraga on pardal 12 inimest, aga reisi jooksul käib läbi üle 100 erineva inimese," sõnas ta ja lisas, et tema ise läheb laeva pardale tagasi Kanaari saartelt.