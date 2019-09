Tagurpidi rulluisutamise Guinessi rekordi püstitanud eestlane: olen tulemusega rahul

Paalme kinnitas "Ringvaates", et on saavutatud tulemusega rahul. "Sellistes tingimustes, kus loodusjõud tegid korraliku väljakutse vihma näol, otsustasin ma selle ikkagi vastu võtta, sest sai ju välja lubatud," selgitas ta ja sõnas, et ta oli vihmaks psühholoogiliselt valmistunud.

"Ma hoidsin endal sellist mõtet peas, et teen selle ära," rõhutas ta ja lisas, et kuigi stardis oodates ta lõdises vihma käes, siis oli ta ikkagi kindel, et saab sellega hakkama. "Kaassõitjad olid õnneks sõidu ajal üsna mõistvad ja toetavad," kinnitas Paalme ja mainis, et Berliini maratoni rada on kuivana üks kiiremaid maailmas, aga märjana ka üks libedamaid.

Paalme sõnul pole tagurpidi uisutamise puhul kõige keerulisemad mitte laskumised, vaid kurvid. "Ka tõusude puhul läheb kiirus all ja on raske," sõnas ta, lisades, et rohkem ta seda vihmaga ette ei võtaks. "Ma ei kukkunud kordagi, jäin täiesti püsti, kuigi oli mitmeid napikaid."