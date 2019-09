Tõnu Trubetsky: minu abielu oli täielik nali

End vabakutseliseks seiklejaks nimetav Tõnu Trubetsky pajatas Vikerraadio saates "Käbi ei kuku", et ei võtnud oma kunagist abielu küünevõrragi tõsiselt. Saates oli ta koos oma poja Tõnu Trubetskyga.

Tõnu seenior tunnistas, et oli oma vanematele pigem probleemne laps. "Tookord, kui elasin Pärnu mnt 27, siis õues mängisime kogu aeg lõhkeainetega, mida me leidsime igalt poolt majade keldritest. Oli tavaline asi, kui minul või mõnel sõbral oli päris püstol kodus näiteks," rääkis ta.

Padrunitest saadud püssirohust valmistasid noored pomme, mida nad kangialustes õhkasid. "Kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis ikka väga ohtlik. Aga me olime ikka ettevaatlikud ka," meenutas Trubetsky lisades, et padruneid poetati ka näiteks trammi rööbastesse. Majahoovis tühjaks lastud autorehvide eest jäeti Tõnu ka kolmeks päevaks koduaresti, aegajalt sai ta ka rihma.

Karistused talle enda sõnul üldse ei mõjunud. "Füüsiline karistamine on täiesti vale," sõnas Tõnu kindlalt, kuid ütles, et oma isale ta seda ette ei heida. Enda lapsi pole ta siiski kunagi füüsiliselt karistanud.

Ka Tõnu juunior tunnistas, et tema lapsepõlv Mustamäel möödus sageli hoovis autodel rehve tühjaks lastes ja muid koerusi tehes.

Punkarist ideoloog

"Ma võib-olla isegi olin natuke nagu ideoloog seal punkarite kambas," meenutas Trubetsky oma muusikukarjääri algusaastaid. "Mäletan ennast väga palju anarhiast rääkimas," lisas ta.

Raha saamine ja teenimine polnud Trubetsky jaoks mingi küsimus. Pidevalt reisiti ringi, kuid ta ütles, et alati tutvus võõrastes paikades mõne punkariseltskonnaga, kellelt sai öömaja. Riided tegi ta endale ise, õmbles nahkpüksid, mis on siiani alles. "Minu töölkäimised olid kõik selline nali. Ma kindlasti ei töötanud kuskil üle kuu aega," rääkis ta, et ei viitsinud pikemalt ühtegi töökohta pidada.

Abielu on täielik nali

25-aastaselt abiellumist nimetas Trubetsky täielikuks naljaks. "Ma ei võtnud nagu küünevõrd tõsiselt ka seda abiellumist." Alguse sai lugu Tõnu emast, kes vahel pojale ütles, et aeg oleks hakata naist võtma. "Siis ma ütlesin okei ja esimesele tuttavale tüdrukule ütlesin: "Kas sa ei taha minuga abielluda?"" jagas ta mälestusi.

Mees imestab isegi, kuidas sai see kõik nii minna, naisest sai ka tema tulevaste laste ema. "Tänapäeval sellisesse asja nagu abielu, ma suhtun väga tõsiselt," selgitas ta.

"Sellest perekonnaelust ei tulnud midagi välja, seda ei olnud kunagi. Abielu nägi välja nii, et värske abikaasa oli pidevalt enda juures kodus ja mina olin enda kodus," meenutas Tõnu, et talle ei tulnud mõttessegi omaette elamist perele soetada ning ta eelistas vanemate juures elada.

Tõnu juunior meenutas, et kuna ta ei teadnud, kuidas isad käituma peavad, siis tema jaoks oli see normaalne, et isa käis tal vaid aegajalt külas. "Kõik tähtpäevad, sünnipäevad ta alati oli kohal," lisas mees.