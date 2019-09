Tallinna trammides kõlab teisipäeval elav muusika

"Trammikontserdid on võimalus üsna kogemata muusika sisse sattuda, ilma et seda oleks üldse planeerinud," lausus Eesti muusikanõukogu juhatuse liige ja üks muusikapäeva korraldajatest, Kaisa Lõhmus, kelle sõnul on osa kontserte meelega kavandatud avalikku ruumi, et haarata ka need inimesed, kes spetsiaalselt midagi kuulama minna pole plaaninud.

Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril, toimub üle Eesti 108 tasuta kontserti.

Kell 9.26 Koplist liinil nr 1 väljuval Georg Otsa trammil esineb Kolm Musketäri koosseisus Tõnis Sarap (klaver), Silver Piiroja (klaver), Kaur Pennert (klaver).

Kell 16.09 Suur-Paalast liinile nr 2 väljuvas Heino Tartese trammis tõmbab lõõtsa maestro Heino Tartes isiklikult.

Kell 17.29 Tondilt liinile nr 3 sõitvas Raimond Valgre trammis esitab helilooja loomingut ja rõõmustab reisijaid kammerkoor Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärava juhendamisel.

Kell 17.35 väljub Koplist liinile nr 2 tramm Ellerhein, kus muusikat pakub trammile nime andnud koor.