Kanye West annab välja dokfilmi uue albumi tegemisest

Kanye West teatas, et kinodesse jõuab dokumentaalfilm tema uue albumi "Jesus Is King" tegemisest. West korraldas filmi eelvaatamise Foxi teatris Detroitis toimunud üritusel "Jesus Is King: A Kanye West Experience" ja samalaadsel üritusel laupäeva õhtul Chicago auditooriumiteatris. Dokumentaalfilm "Jesus Is King" jõuab IMAX-kinodesse 25. oktoobril.