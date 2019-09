Näitleja Linda Porter suri 86 aasta vanuses

Porterit nägi ekraanil seriaalides "Twin Peaks", "American Horror Story," "Gilmore Girls" jpt. Tema viimaseks rolliks jäi Myrtle NBC komöödiasarjas "Superstore", kirjutab Variety.

"Superstore'i" meeskonna näitlejad ja produtsendid on avaldanud sügavat kurbust uudise üle.

Here's hoping the angels don't call cut right away because your best stuff always came at the end. We'll miss you Linda Porter. pic.twitter.com/bcdkZtUnXq