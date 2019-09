Vikerraadio ajaloosaade "Eesti lugu" tähistab 15. sünnipäeva Hiiumaal

Vikerraadio kutsub kuulajaid reedel, 4. oktoobril kell 16 avalikule salvestusele Hiiumaa muuseumi Pikka majja Kärdlas. Esimeses saates, mis ongi ühtlasi sarja 600. saade jutustab Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo, kuidas saarel keset merd elamine on läbi aegade kujundanud hiidlaste lugu.

Teises saates räägivad Hiiumaa mereajaloo uurijad klubist Pühalepa Vanamehed eesotsas Endel Lepistoga meremeeste jutte legendaarsetest Hiiumaa meresõitjatest ja kolmas saade on Hiiumaa ettevõtluse ajaloost ja Kärdla kalevivabrikust, mis asutati 190 aastat tagasi. Räägib Hiiumaa muuseumi teadur Kauri Kiivramees.

Esinejatelt saab küsida ka publik saalist.

599 varasemat lugu alatest aastast 2004 jutustavad eestlaste elust muinasajal, keskajal, reformatsiooni, Liivimaa sõdade ajajärgul. Samuti võib varamust leida saated alapealkirjaga "Täna 90 aastat tagasi", mis keskendusid Eesti iseseisvumisele ja Vabadussõjale ja saade on uurinud Eesti hajala lugu, miks on Eestist erinevatel aegadel mindud, olgu itta või läände, ja mis põhjustel tagasi tullakse. Kavas on olnud Eesti, Läti ja Soome 100. aastapäevale pühendatud minisarjad ja Eestis seni vähekäsitletud Saksa 1918. aasta okupatsiooni ajast ja Eesti ajaloo suurkujudest Konstantin Pätsist ja Jaan Tõnissonist.

Saate toimetaja Piret Kriivani sõnul on sarja eesmärk rääkida sellest, kuidas meil on rahvusena õnnestunud kõigi raskuste kiuste 21. sajandisse välja jõuda.

Saatesarja "Eesti lugu" autor on Piret Kriivan. Helirežissöör Vivika Ludvig. Saade on Vikerraadio kavas laupäeviti kell 13.05 ja kordusena esmaspäeviti kell 23.00.