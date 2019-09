Fotod: ETV on maailma kõige uuema kontserdisaali avamiseks valmis

Rahvusringhääling teeb ETV ja Klassikaraadioga pidulikust sündmusest ülekande kell 18.45 ja on oma suure, Iirise nime kandva ülekandejaama juba varavalgest välja ajanud. Eesti muusika- ja teatriakadeemia juures Tatari ja Sakala tänava nurgal sätitakse juba kaameraid valmis ning ka saatejuhid teevad proove, et õhtune kontsert laitmatult laabuks.

ETV valmistub EMTA uue saali avakontserdiks. Autor/allikas: ERR

"Jah, täna on tõesti imetore päev. Oleme kontserdisaali valmimise üle kõik väga-väga õnnelikud, aga ka selle üle, et ETV saab jälle suurt ja mahukat ülekannet teha, et vahendada sündmust kõikidesse Eestimaa kodudesse," rõõmustas kooli vilistlane, ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

Õhtu teine saatejuht Marko Reikop lisas veel: "Olen käinud palju erinevates kontserdisaalides mujal maailmas, aga siin on tõesti väga ilus sisearhitektuur, see on moodne ja tagasihoidlik ühtaegu."

Ülekanne ETV-s algab 18.45, kontserti saab jälgida ka ERR.ee vahendusel.

