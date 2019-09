Johan Randvere EMTA uuest saalist: see on uus muusikatempel

EMTA vilistlane Johan Randvere on üks esimesi muusikuid, kel on au üles astuda Eesti muusika- ja teatriakadeemia uue saali avakontserdil.

"See ei olegi ainult lihtsalt saal, vaid see on selline uus muusikatempel, mis meile nüüd lõpuks ometi on tulnud" tõdes Randvere "Vikerhommikule" antud intervjuus. "Ma arvan, et seda saali on oodatud vähemalt täpselt sada aastat."

Samuti kooli vilistlane Karmel Killandi ütles lisaks, et eriti õnnestunud on uue saali akustika.

Kui Johani sõnul on tal suure rõõmuga kõik minevikukadedused meelest läinud ja ta omaaegsete harjutustingimuste pärast uute õpilaste vastu vimma ei pea, siis Killandi tunnistas küll, et teda jäid uued ruumid veidi painama ja ta juba vaatas ringi pilguga, kui äkki asuks uuesti õppima. "Mina küll mõtlesin, et äkki seal on magistris mingi asi, mida ma võiksin õppida," naeris ta.

Randvere rõhutas, et uus EMTA saal on väga oluline just seetõttu, et õpilastel oleks võimalik end paremini väljendada. "Meil on küll lähedal tegelikult mitu suurt saali - Estonia kontserdisaal ja Alexela, aga nendel on kõigil omad otstarbed. Neil on kõigil omad inimesed, kes neid kogu aeg kasutavad, nad ei ole kahjuks päris see, mida muusikaakadeemial vaja on."