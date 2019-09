20 aastat "Pealtnägijat" vedanud Kärmas: siiani pole mind siit majast ära suudetud meelitada

"Pealtnägija" tähistab tänavu juubelit, olles ETV eetris olnud juba 20 hooaega. Saatejuht Mihkel Kärmas ütles, et selle aja jooksul on ta saanud ka paar telefonikõnet konkurentidelt, kuid seni pole teda teistesse kanalitesse veel ära suudetud meelitada.

"Siiani ei ole mind ära suudetud meelitada siit majast ja eeskätt nende inimeste juurest. Suur osa sellest, miks ma seda nii kaua teen, on need inimesed, kes mind ümbritsevad ja need inimesed, kellega ma oma lugusid tehes kokku puutun," selgitas Kärmas ETV saates "Ringvaade".

Samas on Kärmas mõelnud nende aastate jooksul korduvalt "Pealtnägija" lõpetamisest. "Neid hetki, kui ma niiviisi, kas otseselt või kujundlikult olen peast kinni hoidnud ja tumedaid mõtteid mõlgutanud, tuleb ette korra või paar hooaja jooksul isegi. Need kipuvad eriti jääma kaamose kuudesse, kui on näiteks veebruar-märts, eks kõigil on siis energiatase all. Aga näed, siin ma ikka olen," ütles Kärmas.

Kärmase sõnul on töö "Pealtnägijas" väga intensiivne ning puhkehetki naljalt ette ei tule. "See kujund on nii, et sügisel lähed nagu meremees merele ja kevadel tuled tagasi üheksa või kümme kuud hiljem," kirjeldas Kärmas tööd uuriva ajakirjanduse lipulaevas.

Stressi maandab Kärmas mäesuusatamise ja merel käimisega. "Kui ei ole variant kärakat panna nii, et maa must, niikuinii see on väga halb mõte, siis üks variant on tegeleda vaba aja tegevustega, mis viivad tõeliselt jõulised mõtted kõrvale. Mäesuusatamine ja ma käin aeg-ajalt purjelauaga merel," rääkis Kärmas.