Ema ja tütar kasvatasid kaks aastat juukseid, et need heategevusele annetada

2014. aastal rääkis "Ringvaatele" oma loo Kristiina Aaslaid, kes haigestus autoimmuunsesse nahahaigusesse nimega alopeetsia. Haigus põhjustab juuste kadu peanahal ja kehal ning see esineb nii meestel, naistel kui ka lastel.

"Vaadates seda saadet, siis jäi pähe mõte, et tegelikult saab ju aidata neid inimesi. Jõudu andis juurde, et minu paljud tuttavad on juukseid annetanud ja sealt sain ka mina julguse, et seda teha," rääkis Kaija Kumpas-Lenk, miks tema otsustas paari aasta eest juukseid kasvatama hakata.

Sel aastal olid juuksed lõpuks nii pikad, et Kaija ja Kesare võtsid tee juuksuri juurde. Kesare ütles, et tema juuksed olid lõpuks kasvanud lausa pepuni ning nende äralõikamine talle kurbust ei põhjustanud.

"Olime väga hästi fokusseeritud sellele ülesandele," ütles Kumpas-Lenk, et kahe aasta jooksul ei peetud kordagi plaani projekti lõpetada.

Kõik, kes soovivad oma juukseid annetada, peavad silmas pidama, et annetatavad juuksed ei tohi olla töödeldud ning Eestis on mitmeid juuksurisalonge, kes lõikavad annetusele minevad juuksed tasuta ära.

Kui Kaija ilmselt projektiga ei jätka, on Kesarel siht selge. "Kasvatan jälle, et anda uuesti laste jaoks," ütles ta.