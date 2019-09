Mikk Mägi: Vanamees on nii haige asi, et ta võib päris kihvt olla välismaal

Raadio 2 nädala tegijad ja "Vanamehe Filmi" loojad Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa rääkisid, et nende uutest projektidest on veel vara rääkida, sest praegu pühendutakse veel täie hooga Vanamehele.

"Kuna see film sai just valmis, keskendume natuke selle filmi promomisele ja sõidame selle filmiga Eesti linnadesse rääkima. Praegu on veel see periood, kus kohas on täitsa mõnus seda Vanamehe häält teha. Siis, kui see periood on läbi, tahaks natuke magada, tahaks puhata ja siis mõelda järgmiste toimetamiste peale. Mõtteid on," kinnitas Mägi Raadio 2 "Reede hommikus".

Mehed kinnitasid, et Vanamees jõuab kindlasti ka välismaa filmifestivalidele. "Praegu lammutame natuka aega Eestis ja siis samal ajal paralleelselt," selgitas Lehemaa.

Kuigi praegu on veel vara ennustada, kas "Vanamehe filmil" võiks olla välismaal lööki, ütles Mägi, et tegelikult on Vanamees jõudnud varem nii Soome kui ka Saksa publikuni. Mägi on Vanamehe sketše dubleerinud soome ja saksa keelde, kusjuures ise sõnagi neid keeli rääkimata. "Mul on tõlk kõrval öelnud lause ja siis ma olen järgi öelnud. Ja oleme suhteliselt positiivse reaktsiooni saanud. Ta on suhteliselt haige asi, ta võib päris kihvt olla välismaal. Aga eks näis," avaldas Mägi lootust, et ka täispikk film jõuab välismaal laiema publikuni.

Lehemaa ja Mägi ütlesid, et tegelikult nad ei muretse, mida inimesed Vanamehest arvavad, sest nende eesmärk oli teha film, mida nad ise näha tahaksid. "Võib-olla see ongi Vanamehe tugevus, et ta võtab hästi pingevabalt kuidagi ja hästi poliitikavabalt. Ta laseb inimestel lihtsalt naerda ja puhata sellest igapäeva stiihiast. Ta paneb hullu ja mõnuga," selgitas Mägi, miks Vanamees inimesi tõmbab.

Vanamehe algus ulatub aga juba aastate taha, kui üks Vanamehe loojaid, Peeter Ritso oli põhikooliealine. "Kuna Peeter on nii põikpäine tüüp, siis ta väga teist nalja ära ei õppinud. Ta otsustas, et 12-aastaselt see on kõige parem nali. Ta käis nagu uni peale ja tegi seda Vanamehe häält," ütles Mägi, et Ritso mõtles tegelaskuju välja kooliajal.

Ritso nali kestis aga ülikoolini välja, kui Mägi temaga lõpuks tuttavaks sai. Lõpuks jäi hääl ka Mäele külge ning sealt sündisid edasi juba Vanamehe sketšid.