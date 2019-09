Eesti Laulu konkursile on juba võistluslugusid laekunud

Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul on võistluslaule juba laekunud, kuid korraldusmeeskond on valmis tähtajal lõpul neid tabavaks laviiniks. Olukorra tasakaalustamiseks ongi sel aastal esmakordselt rakendatud astmelist maksusüsteemi, mis soosib just varaseid esitajaid.

"Jaa, juba on laekunud laule ja selle üle on väga hea meel," rääkis Tomi Rahula Vikerraadio stuudios Kerttu Kaldojale antud intervjuus. Produtsendi sõnul ei pabista ta praegu veel väikese lugude arvu üle, kuna põhiraskus langeb alati konkursi viimastele päevadele.

Ise laulukirjutana tunnistas Tomi, et vahel tulevadki mõtted või koostööd suhteliselt viimasel minutil. Samas on ka neid, kes on asja väga tõsiselt ette võtnud ja juba mitu kuud oma lugu viimistlenud.

Tomi avaldas lootust, et lugusid tuleb ka tänavu paarisaja ringis ning reegleid on muudetud tänavu selle mõttega, et saabuvad lood oleksid võimalikult kvaliteetsed. "Ootame valmistoodangut," rõhutas ta. "Inimene, kes loo esitab, et ta mõtleks juba läbi, kas see on see lugu, mida ma tahan esitada."

Siiski soovitab Rahula tuua ka neid lugusid, mis on varem konkursi eelvoorudest välja praagitud. "Aastad pole vennad," arvas ta ja soovitas kindlasti tuua uuesti proovimiseks lugusid, mille kohta ise tunnete, et need on seda väärt hoolimata möödunud ebaedust.

Tasakaalustamaks just viimasel minutil saabuvaid lugusid, on tänavu rakendatud astmeline tasusüsteem ehk varem esitades on võistlusloo tasu väiksem. Edukate lugude puhul on Tomi sõnul näha, et sageli on neid pikalt ette valmistatud. "Mida varem meie saame selle asja kätte, seda varem meie saame ka teha enda poolt oluliselt paremini seda tööd ja edastada ka nendele artistidele ja vaatajatele. Lõpuks võidavad ju tegelikult kõik," arvas ta.

Ootab eestikeelse loo eurovõitu

"Kui päris aus olla, ma ootan alati eestikeelset," möönis Rahula, et just eestikeelsed lood jäävad pigem meie muusikajalukku ja on Eesti Laulule seega eriti oodatud. "Eesti keel on ikkagi see, mis mõjub Eesti inimesele, mis on ka arusaadav."

"Mis oleks parem, kui eestikeelne lugu Eurovisioonil, eesti keeles lauldud ja võidab Eurovisiooni," muigas Tomi.

Žürii, kes hakkab lugusid vaagima, selgub oktoobri teises pooles, kuna siis on teada, kes muusikutest ise konkursil osaleda plaanib. Laule hinnatakse taas elektroonilisel kujul. Umbes viie päeva jooksul saavad eksperdid oma hinnangu anonüümselt ette antud lugudele anda.

Järgmisel nädalal selguvad poolfinaalide asukohad ja tulevad müügile ka piletid. Finaalipileteid on juba võimalik soetada ning Rahula hinnangul on müük läinud hoolimata veel teadmata artistidest väga hästi.