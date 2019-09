Marko Reikop EMTA uuest saalist: see on õnnepäev

"Uue saali nagu auto lõhna on siin tunda, see ajab elevile. See on lihtsalt väga hea saal. See on tõesti õnnepäev, kui Eestis avatakse uus kontserdisaal," oli saatejuht Marko Reikop rõõmus, kes vahendab emotsioone värske saali avamispeolt.

Kauni interjööri ja akustikaga kontserdisaal avatakse laupäeval, 28. septembril. Sündmusest teeb ülekande Eesti Televisioon, otseülekanne stardib kell 18.45.

Elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi on üks Eesti muusika- ja teatriakadeemia vilistlastest. Andekate igavesti üliõpilaste nimekirjas on näiteks Kristjan Kannukene ja Reigo Ahven. "Mina tulin siia kooli õppima üsna küpses eas, ma olin 33 või 34, kui ma sisse astusin. Nüüd mul on veel mõned ainekesed teha, aasta jooksul peaks saama korda," ütles Ahven.

Järgmine nädal toob aga rahvusvahelise muusikapäeva. Klassikaraadio korraldab muusikapäeva puhul viktoriini ning ETV tähistab sündmust põnevate saatepeadega.

Muusikapäeval, 1. oktoobril antakse EMTA saalis kätte aasta tähtsaimad muusikapreemiad.