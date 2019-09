Kokkuvõttevõistlusel tuleb seekord tuum leida Andrus Kivirähki tekstist

"Kokkuvõtte kirjutamine ei ole lihtsalt kirjutamine, see on kirjutamine pluss toimetamine ja redigeerimine. Sel võistlusel on aega küllalt, kiirust ei ole peal nagu näiteks Vikerraadio e-etteütlusel," julgustas "Tuuma" žürii esimees Tiit Hennoste kirjutajaid rahulikult süvenema.

Oma kokkuvõtte saab Vikerraadio kodulehel saata kuni 28. septembri kella 19-ni. Võistlema on kutsutud kõik: õpilastest õppejõududeni, ajakirjanikest kirjanikeni, ametnikest ministriteni. Osaleda võib üksi ja võistkonnana, mille võib moodustada sõpruskond, perekond, kooliklass, lehetoimetus, parlamendirühm vm. Võistlusel saab osaleda siin.



Kuidas kirjutada head kokkuvõtet?

Hea kokkuvõte sõnastab lähteteksti põhiidee ja toob selle kõrval välja teksti teised olulised ideed.

Hea kokkuvõte on omaette tekst, mis on mõistetav lähteteksti lugemata.

Hea kokkuvõte on üldistus, mis vahendab lähteteksti sisu kokkuvõtja sõnadega.

Hea kokkuvõte on objektiivne, neutraalne tekst, mis vahendab lähteteksti autori mõtteid, mitte kokkuvõtja arvamusi ega tundeid.

Hea kokkuvõtte väljendus on tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta.

Parimatele antakse rahalised auhinnad. Esimene auhind on 150 eurot, lisaks mitu teist ja kolmandat auhinda väärtusega 75 ja 40 eurot. Kahele parimale kooliõpilasele lisaks eriauhinnad ja üldarvestuse 25 parimale kokkuvõtjate tippu kuulumist kinnitav sertifikaat. Iga osavõtja saab väljaprinditava osavõtutunnistuse.

"Tuuma" korraldavad Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning rahvusringhääling koostöös haridus- ja teadusministeeriumi, Emakeele Seltsi ja Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga.