Põhja Konn avaldas uue singli "Üksi olemise hurmav õõv"

Rockbänd Põhja Konn andis välja värske loo "Üksi olemise hurmav õõv", mis on nende novembris ilmuva uue albumi esimene singel. Loo sõnade autoriks on Henry "Genka" Kõrvits.

"See lugu kirjeldab üsna hästi kogu Põhja Konna praegust olemust nii sõnas kui muusikas, sest oleme oma kuulajate jaoks tõenäoliselt äratuntavad, aga otsime tasapisi aina uusi väljendusvahendeid ja ideestikke," kinnitas muusika autor Valter Soosalu ja lisas, et see, kui täpselt suutis Henry Kõrvits nende hetkemeeleolusid tekstis tabada, on kohati väga üllatav.

Põhja Konna teine kauamängiv valmib koos Vox Clamantise ja Estonian Cello Ensemble'iga. Lisaks neile esitavad albumil muusikat laulja Mikk Dede, löökpillimängija Lauri Metsvahi ning Erkki-Sven Tüür. Sõnade autorina lööb kaasa Genka.

Lisaks bändi omaloomingule jõuavad albumile bändiversioonid Erkki-Sven Tüüri koorilauludest "Taandujad" ja "Väike eestimaine laul" ning arranžeeringud bändi In Spe teostest "Päikesevene", "Uus ja vana", "Antidolorosum", "Igavik" ja "Isamaa". Erkki-Sven Tüüri laulude sõnade autoriteks on Peep Ilmet, Leelo Tungal, Juhan Liiv, Artur Alliksaar, Doris Kareva ja Hando Runnel.