David Hasselhoff andis välja kaverite albumi

Sarjade "Rannavalve" ja "Knight Rider" staar David Hasselhoff avaldas reedel oma 14. stuudioalbumi "Open Your Eyes", kus kaverdab hulka klassikalisi lugusid artistidelt, nagu Neil Diamond, Echo & The Bunnymen, Glen Campbell jt.

Albumi kõigis lugudes peale ühe astub üles külalismuusik, kelle valik on üsnagi eklektiline – nende hulgas näiteks industriaalmetali bänd Ministry, kes kaverdavab Hasselhoffiga Neil Diamondi lugu "Sweet Caroline". Teiste koostööliste hulgas on näiteks Todd Rundgren ("Jump in My Car"), A Flock of Seagulls ( Echo & The Bunnymeni "Lips Like Sugar") ja Charlie Daniels (Glen Campbelli "Rhinestone Cowboy"), vahendab Consequence of Sound.

Pressiteates seisab, et "Open Your Eyes" on mõeldud tähistama Berliini müüri langemise 30. aastapäeva, millega Hasselhoff tahab muusikaliselt kokku tuua erinevad riigid ja kultuurid. Hoffi enda sõnad sellel teemal on olnud pisut tagasihoidlikumad. Aprillikuu intervjuus Deutsche Presse-Agenturile (Saksamaa pressiagentuur) arutas 67-aastane mees albumi tüürimist uues suunas.

"Ma teen uuel albumil paar heavy metal'i lugu. Sest miks mitte? Mu albumil ei ole veel pealkirja, aga see peaks andma mõista, et kõik on lubatud. Ma teen kõike. Sest ma saan. Sest ma tahan."

Albumi eel andis Hasselhoff välja loo "Open Your Eyes", kus teeb kaasa The Stooges'ist tuntud James Williamson, ja pärast seda The Jesus & Mary Chaini loo "Head On" koos The Cars'ist tuntud Elliot Eastoniga. Hasselhoff tuuritab oktoobris uue albumiga seoses ka Saksamaal ja Austrias.