Tagurpidi uisutamise rekordi püüdja: kindlasti teen ära

"See on suurem väljakutse," selgitas Paalme "Ringvaatele". "Rohkem võimalusi, omapärane, teistmoodi. Tegelikult see algas niimoodi, et alguses, kui ma uisutamisega alustasin, siis ma mõtlesin, et huvitav, kas tagurpidi on võimalik sõita sama kiiresti nagu edaspidi, ja hakkasin proovima."

"Tegin esimese katse ühel rulluisutamise ühisveeremisel, mis oli üle 20 km. Proovisin, kas ma saan hakkama 20 kilomeetriga, ja tuli ilusti välja teiste tempos. Siis harjutasin veel, proovisin üht maratoni ja siis tuligi välja, et see on peaaegu sama kiire nagu kellegi maailmarekord." Seepeale täiendas Paalme varustust ja harjutas natuke veel ning siis tegigi mitteametlikult juba maailma kiireima aja.

"Vahepeal tuleb üle õla vaadata", tunnistas ta. Berliini rulluisumaratoni läheb Paalme tagurpidi uisutama seepärast, et on selgunud, et ta on selles nii kiire. "Ma olen teinud üle 15 minuti teistest maailmarekorditest kiirema aja. Kuna see on märkimisväärselt kiire aeg, siis tuleks see ära registreerida."

Rekordi registreerimiseks tuleb tal minna Berliini kohale, oma stardigrupist startima koos teiste uisutajatega, kus on tuhandeid teisi, kes aga sõidavad õiget pidi. "Ma võtan endale kaks saatjat kaasa, kes terve tee mind filmivad, et tõestusmaterjal oleks olemas. Kindlasti teen ära."