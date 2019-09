"Ringvaatest" pääses "Rakett 69" 15 parima hulka Stein-Marten Pool

Stuudios astusid võistlustulle 21. kooli õpilane, 15aastane Roosi Riin Leht, Pärnu Koidula gümnaasiumi õpilane, 18aastane Stein-Marten Pool ja Tallinna Reaalkooli õpilane, 16aastane Karl Mattias Arulepp.

"Kui aus olla, siis tahtsin end lihtsalt proovile panna," ütles Arulepp. "Põhiliselt, et saada 15 parima sekka. Sealt edasi pole ma veel mõelnud."

"Saatesse tahtsin ma tulla eelkõige sellepärast, et kindlustada oma tulevik teaduses," märkis Leht.

"Ma olen pikka aega olnud saate fänn ja mõtlesin, et tulen ka ise saatesse," põhjendas Pool.

Võistlejate ülesanne oli ehitada stuudios õhupallist rakett. Võidab see, kes esimesena jõuab oma õhupalliga ühest postist teiseni. Kui keegi ei jõua teise postini, võidab see, kes jõuab kõige kaugemale. "Kõige keerulisem osa on see, kuidas õhupall nööri peale kinnitada," tunnistas "Rakett 69" kohtunik Aigar Vaigu.

Ülesande sooritas kõige edukamalt Stein-Marten Pool.