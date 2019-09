Katrin Merisalu jõudis esimese Eesti naisena Manaslu mäetippu

26. septembri hommikul kell 7.45 jõudis Katrin Merisalu 8136-meetrise Manaslu mäetippu Nepaalis Himaalaja mäestikus.

Mäe nime on tõlgitud The Mountain of Spirit, seega pole kindlasti tegu tippu jalutamisega. Manaslu on 8136 meetriga maailma kõrguselt kaheksas mäetipp, mille alistamist peetakse väga keeruliseks.

Merisalu on sel suvel mitmel kõrgmäestikul olnud ning aklimatiseerunud. Augustis jõudis Merisalu Kõrgõzstani ja Hiina piiril asuva Pobeda mäetipu 6400 meetrini.

Manaslu mäele tõusid esimestena 1956. aastal Toshio Imanishi ja Gyalzen Norbu. Himaalaja põhiline mägironimishooaeg on kevadel, kuid soodsad olud avanevad ka septembris-oktoobris pärast mussoonperioodi lõppu.