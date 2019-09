Bingo loto loosimine tõi ühele inimesele ligi pool miljonit eurot

Marite Kallasma meenutas oma aega "Aktuaalse kaamera" diktorina ning tunnistas, et kuigi alguses punnis ta sellele kohale vastu, on ta rõõmus kogemuste üle, mis ta tööpostilt kaasa sai. Kallasma sõnul on ka AK diktorite puhul oluline säilitada väike lõbusus.