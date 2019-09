Eestis aretatud daalia sai nimeks Olga

Alari Suurmetsa kodus on põld 50 daaliaga, mille sortide loojaks on tema ise. Oma vanavanaema auks nimetas Suurmets esimese ametliku omaaretatud daalia Olgaks.

Suurmets ütles, et on oma taimehuvi saanud kaasa geenidega, sest aiainimesed on olnud nii tema vanavanavanemad kui ka vanavanemad, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Suurmetsa sõnul armastas ta juba lapsena vanavanaema Olgaga põldudel käia ja näppe mulda pista. "Mul oli selline pisikene meetrine labidake, millega ma käisin mööda küla ja aeda. Mina ei saanud kunagi riielda tema käest, me tegime väga palju asju aias koos, tema seelikusabas ma jooksin ja selles kitlitaskus oli ka alati tükk suhkrut," ütles Suurmets.

Teismeeas otsustas mees, et tahab ka hakata taimedega tegelema ning 2013. aastal Suurmetsa omaaretatud daalia sai tänavu suvel Londonist kuninglikust aiandusseltsist ametliku kinnituse.

Oma vanavanaema auks nimetas Suurmets uue uhke daalia Olgaks. "Ma mõtlesin väga suursugust nime, algul oli ta Magical Wow. Siis ma mõtlesin, et mis Wow, see on ju minu Olga, see ongi vau minu jaoks. Vahetult sel samal õhtul, kirjutades seda nime, otsustasin, et jah, see on see," põhjendas Suurmets.