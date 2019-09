Täiskasvanud animefänn: mul on täitsa suva, mida keegi arvab

Eestis on sadu inimesi, kelle jaoks on anime enamat kui lihtsalt multikad. Nende kogunemiskoht on Lasnamäel animekeskuses.

Animefänn Hannes Alte selgitas, et anime pakub midagi, mida päriselust ei leia. "Tavaline elu tundus nii hall ja igav, tahtsin rohkem värvi ja fantaasiat. Tahtsin vaadata selliseid asju, mida päriselus olemas ei ole, lossid ja draakonit," selgitas Alte.

Animefänn Katriin Bogdanova lisas, et animefännide seas tekib grupikuuluvustunne, kuid tõelise animefänni puhul pole isegi see määrav. "Mina olen täiskasvanuna leidnud, et mul on täitsa suva, mida keegi arvab. Elu on liiga lühike, et mitte tegeleda asjadega, mis sulle meeldivad," põhjendas ta.

Animekeskus Anix alustas tegevust ​poena, kuid aja jooksul kasvati noortekeskuseks. Anime kogukond kasvab iga kuuga ning keskus jääb kõikide huviliste jaoks väikseks. Anixi kogukond loodab luua maailmas silmapaistva animekeskuse, kuhu koonduksid animefännid kogu maailmast.

Animekeskuse loomist saab toetada Hooandjas.