Savisaarest raamatu kirjutanud Paavo Kangur: ta on väga kahtlustav mees

Raamatu autori Paavo Kangur sõnul on raamatu pealkiri inspireeritud Savisaarest endast. "Ta on mänguline mees, müstiline mees ja suhteliselt keeruline," selgitas Kangur ETV saates "Ringvaade".

"Ta on keeruline inimene ja ütleme, et allikad rääkisid erinevalt. Nad ütlesid, et tal võib tulla hoogusid peale. Ta on väga kahtlustav mees, tal on kahtlustav mõistus. Ta kahtlustab ja usub, et keegi teine kontrollib mängu rohkem kui tema, kuigi alati ise ka ei tea kõiki vastuseid küsimustele," selgitas Kangur Savisaare keerulist isiksust.

Kangur ütles, et raamatu väljaandmiseks Savisaarelt nõusoleku saamine polnud kerge, sest poliitik sõimas ta veel augustikuus läbi. "Kaks päeva sain sõimata kolmandal päeval helistas, et okei, las olla, võib-olla reageerisin üle," kirjeldas Kangur.

Samas rõhutas Kangur, et raamatu sisu pole Savisaarega kuidagi kooskõlastatud. "See on täiesti avameelne ja täiesti kõrvalpilk, sellepärast, et ta ei ole näinud seda raamatut. Ma müüsin talle idee maha, et teeme midagi, on näha, et sind tegelikult ei tunta ja on tulnud noorem põlvkond võimule, kes ei tea Eesti ajalugu," ütles Kangur, et raamatu eesmärk on taastada Savisaare roll Eesti ajaloos.