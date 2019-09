Demjanov Bocuse d'Or eelvoorust: riik peab aru saama, et eesti köök väärib seda

Bocuse d'Or Eesti president Dimitri Demjanov ütles, et korraldamise järjekorras on 16 riiki ning tal on raske uskuda, et peab andma intervjuusid teemal, et üritus Eestis jääb ära. "Põhjamaad väärtustavad seda ühe kulinaaria suursündmusena ja Eesti väärib seda, et tõsta oma kokad ja köögikunst kõrgemale tasemele," ütles Demjanov ETV saates "Ringvaade".

Demjanov lisas, et ei oota riigilt ürituse korraldamist ning kogu eeltöö on juba tehtud. "Me korraldame ise, meil on vaja finantseerimist, riik peab aru saama, et eesti köök väärib seda, et seda esile tõsta," ütles Demjanov.

Bocuse d'Or on maailma mainekaim kokakunstivõistlus, mida nimetatakse ka kulinaariaolümpiaks. Ürituse kutsus 1987. aastal ellu maailmakuulus Prantsuse meisterkokk Paul Bocuse. Võistluse finaal toimub iga kahe aasta järel Lyonis, Prantsusmaal, kontinentaalsed voorud aga igal aastal erinevates hoolikalt valitud riikides. Pärast aastatepikkust tööd õnnestus Eestil tänavu saada korraldusõigused 2020. aasta Euroopa finaalvooru läbiviimiseks.

Demjanovi sõnul ei suudaks isegi Donald Trump oma rahadest olümpiamänge korraldada, mistõttu ei mõelnud Demjanov kordagi võimalusele, et erasektor võiks sellist võistlust korraldada. "See on 1,7 miljonit, Torino viimane võistlus, mida oli sada protsenti finantseerinud Piemonte piirkond ja Torino linn, oli 3,8 miljonit," ütles Demjanov, lisades, et Eesti tagasihoidlikkust ja võimalusi arvestades on ürituse maksumus kärbitud võimalikult madalaks.

Demjanovi sõnul on tegemist eelkõige mainekujundusprojektiga, mille taga peaksid seisma linn ja riik ühiselt. "Ma ootan siiski veel, et ministrilt tuleb positiivne vastus ja vaatamata kõigele me teeme selle asja ära,"