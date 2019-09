Vaata kaadreid Põhjamaades eetrisse minevast Estonia katastroofi dokumentaalist

Seni suurima teleprojekti taga, mis katastroofi uurib, on pärjatud ajakirjanikud ja teletootjad Rootsist ning Norrast. Dokumentaalsarja taga olev meeskond jagas "Pealtnägijaga" mõningaid klippe ja selgitusi projektist, mille tööpealkiri on "Estonia rääkimata lugu".

Estonia laevahukk on üks suurimaid inimlikke tragöödiaid Põhjamaades pärast teist maailmasõda, kus kaotas elu 852 inimest. Dokumentaalsari ajab Estonia katastroofi jälgi ning otsib vastuseid seni vastuseta küsimustele.

"Estonia rääkimata lugu" jõuab eetrisse Norra produktsioonifirma Monster alt ning sarja produtsendiks on ajakirjanik Frithjof Jacobsen. "Käsitletavate teemade hulgas on militaarsaladused, laevanduse ja turvaekspertide konflikt, vandenõuteooriad, kaadritagune ja see, kuidas lähedase kaotanud inimestele on jäetud suur koorem, sest nad ei ole kunagi leidnud vastuseid oma küsimustele," kommenteeris produtsent dokumentaalsarja.

Uurimine ja filmine alles käib, seega on kõik oodatud ja palutud filmitiimiga ühendust võtma.