Uudis poolekilomeetrisest lennukist viis Marite Kallasma "Ärapanijasse"

Marite Kallasma meenutas oma aega "Aktuaalse kaamera" diktorina ning tunnistas, et kuigi alguses punnis ta sellele kohale vastu, on ta rõõmus kogemuste üle, mis ta tööpostilt kaasa sai. Kallasma sõnul on ka AK diktorite puhul oluline säilitada väike lõbusus.

"Olin väga noor Eesti Televisiooni programmiteadustaja, kui mind kutsuti "Aktuaalsesse kaamerasse". Ma võin nii palju öelda, et ma punnisin vastu nii mis andis, hirmsasti punnisin. Aga samas teades, et see on maja, kust tulevad sellised uudised, mida inimesed jälgivad kriisihetkedel, väga rasketel või ka rõõmsatel hetkedel. Siis ma mõtlesin, et iseenesest on see ju suur au seal saates olla," meenutas Kallasma, kuidas hakkas tema karjäär "Aktuaalses kaameras".

Tagasi vaadates võib Kallasma öelda, et saade kasvatas teda. "Nii seda, kuidas jälgida uudiseid, kuidas tehakse uudiseid, mis on tähtis, mis on vähemtähtis. Ma olin selle üle hiljem väga-väga õnnelik," tunnistas Kallasma.

Kallasma meenutas ka humoorikat seika, tuletades meelde, et ühtegi tööd ei saa teha surmtõsiselt. "Tuleb ka natukene reageerida või jätta endasse mingi rõõmumoment. Üks oli selline lugu, mis puudutas väga suurt lennukit," lausus Kallasma.

Kallasma ütles etteruttavalt, et lugu jõudis ka huumorisaatesse "Ärapanija". "See oli Brüsseli korrespondendi poolt antud uudis mingist uuest mudelist või uuest mootorist, ma tõesti ei tea, mis see täpselt oli. Aga lugu oli selline, et minu esituses oli see nii pirakas lennuk - kes Tallinna teavad, ma võin öelda, et vähemalt telemajast Tõnismäeni, kui mitte kaugemale. Minul oli tähtis nägu peas ja kõik ma selle esitasin," meenutas Kallasma uudist, kus ta rääkis poolekilomeetrisest lennukist. Tegelikkuses on Airbusi mudel A380 küll pirakas, kuid jääb 73 meetri piiresse.

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

