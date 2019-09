Galerii: Meghan ja Harry näitasid pisipoega Lõuna-Aafrika visiidil

Kui varem on kuningapere avaldanud vaid loetud ametlikke fotosid, siis nüüd sai avalikkus näha Archiet Lõuna-Aafrika Vabariigi visiidil, kui kuninglik paar tutvustas poissi peapiiskop Desmond Tutule, vahendas BBC.

Neljakuust Archiet peapiiskopile tutvustades naljatas kuninglik paar, et poiss on tähelepanuga juba harjunud. "Ta on hinges täiskasvanud. Ma arvan, et ta on sellega juba harjunud," viitasid lapsevanemad avalikkuse ja fotograafide tähelepanule.

Harry ja Meghan saabusid Lõuna-Aafrikasse eile, kokku kestab nende visiit kümme päeva.

Archie, täispika nimega Archie Harrison Mountbatten-Windsor sündis 6. mail, tema ristsed toimusid 7. juulil. Archie on troonipärimisjärjekorras seitsmes.