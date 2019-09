Lõbus video: Märt Avandi elab sisse lehma rolli

Filmitegijad on avaldanud meeleoluka video Avandist, kes lehma rolli kogu hingest sisse elab.

Teistele tegelaskujudele andsid oma hääled Mikk Mägi, Oskar Lehemaa, Jan Uuspõld, Indrek Ojari, Jaagup Kreem ja paljud teised.

Filmis kogunevad lapselapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaisa juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maa tööga nii lapsi, kui ka oma lüpsilehma. Jõmpsikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et leida lehm üles enne, kui lüpsmata udar plahvatab ja piimatuumakatastroofi põhjustab.