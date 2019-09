Disco Tallinn avab uue hooaja Stee Downesi ja Kaire Vilgatsiga

Stee Downes on Iiri juurtega vokalist, produtsent ja DJ, kes seisab populaarse house'i-pala "Want You In My Soul" taga. Just antud loo edu on teinud temast ühe tuntuima uue põlvkonna house-vokalisti.

Teise peaesinejana annab spetsiaalselt antud õhtuks kokku pandud erilise diskokontserdi Kaire Vilgats. Kontserte juhatavad sisse ja välja resident-DJd Widenski ja Tom Lilienthal.

Disco Tallinn on senise nelja aasta jooksul peamiselt Tallinnas, aga vahel ka väljaspool pakkunud kordumatuid muusika- ja toiduelamusi. Sarja raames on Eestis esinenud Louie Vega, Dimitri From Paris, Joey Negro, Kraak & Smaak, Tortured Soul, Nicky Siano jpt. Ka kohalikud artistid, nagu näiteks Ivo Linna, Tõnis Mägi, Vaiko Eplik, Jarek Kasar jt on esitanud erilisi diskokontserte.