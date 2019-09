Emmy auhinnagalal mälestati ekslikult elusat dirigenti

Slatkini pilti ilmus ekraanile tänavu surnud helilooja ja dirigendi Andre Previni nime juurde, kirjutab BBC.

Previn suri veebruaris 89 aasta vanuses.

Emmy korraldajad on juba vabandanud Slatkini ees.

Jimmy Kimmeli jutusaates sõnas Slatkini apsakast rääkides, et kui muidu räägitakse surnutest, kes hauas ringi pööravad, siis Andre ei pööra, vaid naerab kogu aja.

I saw that @theemmys posted a photo of me "In Memoriam" rather than the intended Andre Previn. Andre deserved better. I had the opportunity to introduce him when he received the @KCHonors. Perhaps he was paying me back for a couple stories I told about him. Andre, R.I.P. pic.twitter.com/MDVX6H0igb