Luuletaja ja muusik Eik avaldas video loole "Tinnitus"

"Oleme harjunud mõtlema, et tänane uus on parem kui eilne uus, kooseksisteerimisest on saanud konkureerimine ning infolaviin, mille tulvas pidevalt elame, on meilt röövimas keskendumis- ning pühendumisvõimet," selgitas Eik loo tagamaid ja kinnitas, et seetõttu leiame end olukorrast, kus ühe muuseumieksponaadi ees ei suudeta seista kauem kui paarkümmend sekundit. "Lihtsam on tarbida olmemeelelahutust kui end kunsti mõtestamisega kurnata."

"Tinnituse" instrumentaali taga on artisti värske taustabänd koosseisus produtsent Luurel Varas, kitarrist Mattias Tirmaste ja laulja ning viiuldaja Maris Pihlap. Möödunud aastal avaldas Eik ka oma kolmanda stuudioalbumi "Unerohi".

Vaata videot: