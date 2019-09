Galerii: Tallinnas esilinastus "Vanamehe film"

Tallinnas Ülemiste keskuse Apollo kinos esilinastus 24. septembril režissööride Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa "Vanamehe film", mille nimitegelane on tuttav juba seitse aastat tagasi valminud veebiklippidest.

Sünopsis:

Lapšelapsed tulevad suveks maale Vanamehele külla. Idüllilisest suvepuhkusest vanaiša juures on asi kaugel, sest Vanamees ruunab karmi maa tööga nii lapsi, kui ka oma lüpsilehma. Jõmpsikad ei mõista maaelu kombeid ja põhjustavad hinnatud lehma põgenemise. Nüüd on Vanamehel ja lastel aega 24 tundi, et leida lehm üles enne, kui lüpsmata udar plahvatab ja piimatuumakatastroofi põhjustab.

Filmi lavastajateks-stsenaristideks on Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa. Loo autoriteks Mikk Mägi, Oskar Lehemaa ja Peeter Ritso. Tegelaskujudele andsid oma hääled Mikk Mägi, Oskar Lehemaa, Jan Uuspõld, Märt Avandi, Indrek Ojari, Jaagup Kreem ja paljud teised.