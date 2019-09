Raivo Järvi poeg isa elulooraamatust: hästi aus ja kohati valus lugemine

"See oli hästi aus ja kohati valus lugemine, aga ma usun, et kõik inimesed said öelda täpselt nii palju kui nad soovisid, ilma filtreerimata," rääkis Rickard-Erik ETV saates "Ringvaade".

Ricard-Eriku sõnul sai ta raamatut lugedes üllatavalt palju oma isast teada. "Kohati mul oli isegi piinlik, kui me Piretiga koostööd tegime, küsis minult teatud küsimusi ja ma isegi ei osanud vastata," tõdes ta.

Rickard-Erik lisas, et oli alguses skeptiline, kui tema poole raamatuideega pöörduti. "Mida rohkem see valmis kooruma hakkas, seda rohkem see mind rahustas. See, kuidas Piret kõike kirjutas, oli nii lihtne. Minu skeptilisus oligi, et kas siin hakatakse maakeeli musta pesu tuulutama, aga ei, see oli näitamaks, milline oli Raivo Järvi inimesena," selgitas Rickard-Erik.

Rickard-Eriku sõnul on ta rõõmus, et ka tema ema sai raamatus sõna ning rääkida oma versiooni keerulisest suhtest Raivo Järviga. "See raamat on üles ehitatud läbi nelja naisterahva, kes tema elu kõige enam mõjutasid. Mul on äärmiselt hea meel, et seal on peatükk minu emast," avaldas ta.

Oma isa iseloomustades loetles Rickard-Erik ette märksõnadena jõulud, filmid, muusika ja spordi. Ricard-Erik ütles, et kodus valitses alati laitmatu kord ning isa huvitasid väga välissuhted ja ajalugu. "See väljendus ka selles, kuidas oma riiki aidata. Aga loomulikult, olles olnud elukutseline vabakutseline kunstnik, eks see eluteenistus ei ole olnud kõige lihtsam," rääkis ta, miks isa otsustas poliitikasse minna.