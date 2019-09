Marko Reikop paljastas endalegi ootamatu kogumishobi

Ooper "Romeo ja Julia" on William Shakespeare'i klassikaga võrreldes keeratud kaasaegsesse ja kohati poliitilisse võtmesse. "Vaimukas paralleel, kui Reformierakonna peole ilmuvad EKRE-kad kelneritena ja mõlemate lapsukesed armuvad. Reformierakonna ülemus tol ajal, Siim Kallas, ma usun, et kui Kajakene läheks Martiniga, oleks suur pahandus," kirjeldas Gertrude'i osatäitja Juuli Lill lavastuse ideed.

Ooperina kuuleb Estonia teatris "Romeot ja Juliat" esimest korda. Marko Reikop on värsket ooperit juba näinud ning ostis muidugi kaasa ka teatrikava.

Reikopil on kodus terve kogu teatrikavadest. "Ma ei ole neid kogunud, ma olen käinud teatris, ostnud neid ja need kavad on järele jäänud," selgitas Reikop, miks tema kogus on paarsada etenduse kava, kuigi ta pole neid kunagi teadlikult kogunud.

Reiko ütles, et ei tea, mida ta kavadega ette võtab, kuid imelik oleks need ära ka visata.