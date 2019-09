Estonia katasroof on sel nädalal fookuses ETV-s ja Vikerraadios

ETV tänane saade "Suud puhtaks" räägib Estonia katastroofist peamiselt ajakirjanikega, inimestega, kes on teemat käsitledes taastanud sündmuste käiku, rääkinud osalenutega, esitanud küsimusi ja teinud järeldusi. Võib öelda, et tänaseks mäletame me sündmust suuresti läbi meediakajastuse.

Fookus on kahel teemal. Esiteks vaadatakse, kuidas suurõnnetus Eesti elu mõjutas, kujundas ja muutis. Teiseks püütakse vastata küsimusele, kas 25 aastat hiljem peaks uuesti algatama aktiivse õnnetuse põhjuste uurimise. Lisaks ajakirjanikele osalevad saates õnnetuse uurimise komisjoni juht, kriisinõustaja ja laevahukust pääsenu.

"Ehkki Estonia pardalt oli ka pääsenuid, ei pääsenud laevahuku mõjudest keegi. Kõigil on oma mälestus sellest tormisest ööst ja hommikust, mis alustas halastamatult lakoonilise teatega - Estonia on uppunud. Jälg sellest õnnetusest on meis kõigis ja see vajab lahtirääkimist," tõdes "Suud puhtaks" saatejuht Urmas Vaino. "Suud puhtaks" on ETV eetris täna kell 20.00.

Läänemere suurimast laevahukust rahuajal tuleb juttu ka kolmapäevases "Pealtnägija" saates. Palju on müstifitseeritud, miks 852 inimest märga hauda viinud laeva väljumine hilines ja kas seda põhjustas viimasel hetkel pardale toimetatud salakaup. "Pealtnägija" võttis üksipulgi uurida, mis ikkagi on fakt ja mis fiktsioon, ning jõudis järeldusele, et kaugeltki mitte kõik jutud pole linnalegend. Vastuseid otsitakse küsimustele, mis kummitavad veel 25 aastat hiljem paljusid hukuga kokku puutunud inimesi ning teema jätkub ka järgmise nädala "Pealtnägijas". "Pealtnägija" jõuab vaatajateni ETVs ikka kolmapäeviti kell 20.00.

Vikerraadio homses "Reporteritunnis" kell 14.05 kuuleb intervjuusid nii ERR-i arhiivist kui ka alles mõni päev tagasi salvestatuid: sõna saab üks laevahukust eluga pääsenu, üks ohvrite omaste esindajaist, kaks ajakirjanikku, üks eelmisi presidente. Intervjuud reastab Kaja Kärner.

Madis Hindre uurib, mida meie raadio- ja tele-eetris õnnetuse järel räägiti ning valib olulisemad helikatked välja. Reede viimasel ja laupäeva esimesel tunnil kuuleb vanu arhiivilinte, aga mitte ainult – oodatud on ka kuulajate meenutused. "Öösaade" Estonia katastroofist algab laupäeval, 27. septembril kell 23.

Pühapäeval, 28. septembril kell 12.05 on kajaloodimisel Estonia huku põhjuste rahvusvahelise uurimiskomisjoni viimane elusolev liige Eestis, professor Jaan Metsaveer. Ta räägib muu hulgas Estonia ro-ro-tüüpi sõsarlaevadega juhtunud õnnetustest, millest õppust ei võetud. Saatejuht on Kaja Kärner.