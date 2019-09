Eestlane on Ghana lastele õpetanud selgeks armastatud Eesti lastelaulud

Eestlanna Silja Mall õpetab vabatahtlikuna ghanalastele eesti keelt ning sealses koolis ka loodusainei. "Siinsetele inimestele on eesti keel lihtsam kui eurooplastele, näiteks nemad ei karda üldse õ-tähte, mis on eurooplastele raskesti väljahääldatav. Laulud või sõnad, mida oleme õpetanud, tulevad väga hästi välja, nad ütlevad pigem, et eesti keel on nii ilus ja sarnane nende nabti keelega," rääkis Mall "Vikerhommikus", lisades, et tema arust on samuti nabti keel eesti keelega sarnane.

Mall on õpetanud Ghana lastele mitmeid eesti laule, aga nende lemmik on seni olnud "Kes elab metsa sees?". Malli sõnul õpitakse laule säraga silmas.

Eesti heategevusorganisatsioon Mondo on juba aastaid aidanud Aafrikalastel haridust saada ning seetõttu on lastel suur huvi eesti keelt õppida. "Kui siin kooli minna, siis kõik tuleb lapsevanematel endal osta ja varuda. See ei ole väga odav siin," ütles Mall, miks toetus on oluline.

Mall lisas, et õppimine on olnud kahepoolne ning temagi oskab kohalikus keeles lihtsamaid väljendeid. "Siin inimene sulab, kui sa kasvõi ühe sõna nende keeles ütled. Siis sa oled igavesti oma," ütles Mall.