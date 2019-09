Põhja Konn avaldas video bändi nimiloole

Video "Põhja Konn" on üles võetud Viljandi lossimägedes 7. juunil, mil Põhja Konn andis viimase täispika kontserdi oma duubelvinüüli kavaga "Põhja Konn". Bänd üllitab uue kauamängiva selle aasta novembris, esimene singel "Üksi olemise hurmav õõv" jõuab avalikkuseni mõne nädala jooksul.

"Väga rõõmustav on avaldada väikse tagasivaatena eelmisele albumile just see lugu ning veel toredam on teha seda teades, et peagi ilmub meie uus singel järgmiselt kauamängivalt," kommenteeris videot loo autor ning Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu.

Video filmisid Tauno Uibo, Aivo Rannik, Taivo Soobard, Marleen Vitsut, Siimar Kivisild, Mart Leib, Siim Saar ja Martin Kosseson, kokku moneteeris Aigar Vals.

Vaata videot loole "Põhja konn":